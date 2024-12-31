Помощь Украине со стороны Соединенных Штатов не поможет нанести России стратегическое поражение, но лишь продлит «конвульсии Киева». С таким заявлением выступили в российском диппредставительстве в Вашингтоне, комментируя выделение Украине помощи на сумму почти в $2,5 млрд.

Там отметили, что администрация уходящего президента Джо Байдена финансирует заведомо проигрышный украинский проект, опустошая карманы американских налогоплательщиков.

«В Вашингтоне рассчитывают, что кровавый подарок Зеленскому будет символизировать шанс для киевской хунты оказать «достойное» сопротивление Вооруженным Силам Российской Федерации», — подчеркнули в посольстве.

Американцам и украинцам следует задуматься о последствиях безумных действий политиков на Западе, подчеркнули в дипведомстве.

Зеленский обратился к США

30 декабря президент США Джо Байден объявил о выделении Украине почти $2,5 млрд на безопасность страны. Новый пакет помощи включает $1,25 млрд для украинской армии и $1,22 млрд в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI).

Министерство обороны США находится в процессе поставки сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники, которые «укрепят позиции Украины», отметил Байден. Он добавил, что Вашингтон продолжит работать над укреплением позиций Киева в течение оставшегося срока его пребывания на этом посту.