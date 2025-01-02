Пушков заявил о возможном аудите на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп может организовать аудит, чтобы расследовать нецелевое использование Киевом американской военной помощи. Об этом в Telegram-канале заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

По его словам, украинские власти боятся, что Трамп раскроет объемы хищения помощи США.

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«В Киеве встревожены: тема украинской коррупции и расхищения американской финансовой помощи может стать одной из главных тем года для республиканцев», — указал он.

По его словам, о желании проверить нецелевое использование средств говорят и в команде Трампа, и в Конгрессе.

Ранее проверки передаваемой США помощи Украине выявили масштабную коррупцию и хищения, а также привели к арестам и возбуждению уголовных дел.