Си Цзиньпин поздравил Путина с наступающим Новым годом

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с наступающим Новым годом. Об этом пишет агентство Синьхуа.

Отмечается, что глава Китая получил от российского лидера аналогичное поздравление.

Ким Чен Ын пожелал Путину великой победы

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина и всех россиян с наступающим Новым годом. Он назвал Путина «самым близким другом и товарищем» и пожелал ему в 2025 году «одержать верх над неонацистами и достичь великой победы», а также добиться еще больших успехов в ответственной и тяжелой деятельности руководства государством.

До этого Владимир Путин поздравил президента Сербии Александра Вучича с наступающими Новым годом и Рождеством, а также отметил развитие стратегического партнерства стран за 2024 год. В своем поздравлении он выразил убежденность в продолжении совместной работы по актуальным вопросам «во благо братских народов обеих стран».