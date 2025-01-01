Посол США заявила о готовности страны к диалогу с Россией

США готовы к диалогу с властями России вопреки разногласиям, заявила американский посол в Москве Линн Трейси.

«Нам необходимо продолжать сохранять существующие связи... Мы также остаемся открытыми для уважительного и конструктивного диалога с представителями российский власти, несмотря на имеющиеся глубокие разногласия», — цитирует её ТАСС.

Дипломат выразила надежду на то, что в новом году удастся найти решения для «мирного будущего».

Ранее глава МИД Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ заявил, что первый шаг для восстановления отношений с Россией должны сделать США.