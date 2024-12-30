Россия осудила удары Израиля по Йемену

Удары Израиля по Йемену являются непропорциональным ответом на атаку йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" и заслуживают осуждения. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Сочувствуем всем пострадавшим, в том числе в результате удара по [израильской] Яффе 21 декабря, и желаем им скорейшего выздоровления. Однако последовавшая за инцидентом 19 декабря реакция израильских военных с подключением сначала ВМС США, а затем и всей самопровозглашенной англосаксонской коалиции в Красном море явно является непропорциональной и также заслуживает нашего осуждения, - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Йемену. - Атаке подверглись топливные баки, электростанции, морские буксиры. Был нанесен серьезный ущерб портовой инфраструктуре. Тревожит циркулирующая в СМИ, в том числе в израильских, информация, что атака ВВС ЦАХАЛ на йеменские порты была спланирована заранее, что к моменту запуска ракеты хуситами 19 декабря израильские истребители уже находились в воздухе. Все эти обстоятельства как минимум требуют внимательного изучения".

Как отметил Небензя, за последние дни "Йемен подвергся настоящей агрессии с воздуха", а США и Великобритания, при поддержке которых Израиль нанес удар в том числе по аэропорту Саны, подвергли риску делегацию ООН во главе с руководителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданом Гебрейсусом.

"В результате новых ударов Израиля при поддержке США по Сане и йеменским портам на Красном море 24 декабря снова были целенаправленно атакованы нефтяные терминалы, электростанции, а также международный аэропорт Саны, где в это время находилась высокопоставленная делегация Всемирной организации здравоохранения во главе с гендиректором ВОЗ Тедросом [Аданом] Гебрейсусом, - указал российский дипломат. - Он только чудом не пострадал, ведь, по его собственным свидетельствам, разрушению подверглись объекты буквально в нескольких метрах от места, где находился руководитель ВОЗ. В результате удара по зданию аэропорта погибли как минимум два человека, ранен один член экипажа борта, перевозившего делегацию, которая, к слову, находилась в Сане для переговоров по гуманитарной ситуации в Йемене, а также по вопросу об освобождении задержанных сотрудников ООН. То есть Соединенные Штаты и Великобритания, лицемерно призывавшие сделать все для их освобождения, по сути, подвергли риску переговорщиков ООН, которые именно для этого в Сану и прилетели".

Атака Израиля

Ранее израильская авиация атаковала районы Йемена, которые контролирует движение "Ансар Аллах". Массированным ударам подверглись аэропорт Саны, а также морские порты Ходейда и Рас-Иса. Целью одного из ударов стала крупная электростанция Рас-Катниб в Ходейде.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.