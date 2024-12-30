Захарова высмеяла планы поляков построить дорогу к границе России

Мария Захарова, официальный представитель МИД России,

в Telegram-канале посмеялась над планами Варшавы. Речь идет о намерении построить дорогу к границе с Россией для возможности быстро перебросить войска.

«Пить уже начали, что ли?» — прокомментировала ситуацию Захарова.

Ранее британская газета Financial Times, ссылаясь на Мачея Душчыка, заместителя министра внутренних дел и администрации Польши, написала, что Польша в 2025 году построит дорогу к Калининградской области России для быстрой переброски войск в случае необходимости, сообщает РИА Новости.

Польша подняла в воздух истребители из-за действий дальней авиации РФ

Ранее Мария Захарова объяснила, что полет спецборта из специального летного отряда «Россия» в США был очередной «ротацией дипломатов».