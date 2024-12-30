Медведев рассказал, какая судьба ждет Канаду и Панамский канал

Дмитрий Медведев в Telegram-канале написал, что Канада, Британия и Панамский канал поменяют «владельца», но купит их не Америка как государство, а избранный президент страны Дональд Трамп – как бизнесмен.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ напомнил, что в прошлом году составил «список совершенно нереальных, но вполне ожидаемых событий». Он подчеркнул, что все предсказанное сбылось, в том числе и возвращение Трампа на пост президента США.

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«И в качестве спойлера: Панамский канал, деревенская страна Канада и даже страна политических дегенератов Британия поменяют владельца. Но купят их отнюдь не США, а Трамп лично, просто как бизнесмен», - отметил Медведев.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил сомнения в восстановлении дружеских отношений с США в обозримом будущем. Об этом он написал в Telegram-канале.