Андрей Келин, посол России в Великобритании, убежден, что граждане страны устали от конфронтационного курса властей, пишет РИА Новости.

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«Мы видим, что вопреки создаваемому здесь враждебному и токсичному образу России, все больше жителей Британии выступают за восстановление связей между нашими странами и народами и против тупикового конфронтационного курса британских властей", – говорится в новогоднем обращении посла.

Глава российского диппредставительства отметил, что русская диаспора в Великобритании продолжает вести общественно-культурную деятельность, демонстрируя единство и сплоченность среди соотечественников за рубежом.

Британия замыслила дружбу с союзником России

Ранее Британия обвинила Россию в причастности к одному из криминальных эпизодов в стране. Со стороны России был заявлен «абсурдный и намеренно безосновательный характер очередной наспех состряпанной британским истеблишментом информационной фальшивки». В посольстве также призвали Лондон прекратить нагнетать «антироссийский психоз на пустом месте».