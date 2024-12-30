Президент России Владимир Путин поздравил ряд зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в список попали в основном лидеры стран-членов СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.

При этом в перечне нет глав крупнейших недружественных стран, в частности, США. Из европейских лидеров Путин поздравил с праздниками только президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Вучич заявил, что только «ненормальные» думают, будто Путин блефует

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в последние годы Путин не отправляет Соединённым Штатам поздравление с Новым годом, так как США являются недружественной страной.