Медведев рассказал, сбылись ли его прогнозы на 2024 год

Медведев сообщил, что его прогнозы на 2024 год сбылись

Дмитрий Медведев в Telegram-канале за день до нового года вспомнил «список совершенно нереальных, но вполне ожидаемых событий», который он составил в прошлом году.

По словам Зампреда СБ, все его прогнозы сбылись.

«Выделение Украине кредита в размере стопятьсот миллиардов долларов США, а потом расхищение этого кредита киевским режимом при участии Хантера Байдена. И что из этого не случилось? Деньги выделены и успешно разворованы. Хантер Байден свое давным-давно украл. Ждал новой порции бабла, попался в угаре наркотической клептомании, но был помилован заботливым папашей-маразматиком», – отметил Медведев.

Также он год назад пообещал «массовое зловещее оживление мумий инопланетян, спрятанных на военных базах США, их приход в американскую политику с последующим получением ими более половины мест в конгрессе США».

Сегодня Медведев уточнил, что «мерцающие инфернальным светом объекты, массово пролетевшие в 2024 году над территорией США, конечно же, инопланетные корабли. Сегодня все они складированы в Ангаре 18 на военно-воздушной базе Райт-Паттерсон. А что касается сенаторов и конгрессменов… вглядитесь в их жуткие лица повнимательнее. Это, вне всякого сомнения, мерзкие рептилоиды (например, Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов в России), Майкл Маккол, Стив Коэн, Джейми Раскин, Ричард Блюменталь и прочие несимпатичные чешуйчатые твари).