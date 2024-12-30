Медведев оценил реализацию своих «совершенно нереальных» прогнозов на 2024 год

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев проанализировал «совершенно нереальные» прогнозы на 2024 год, которые он давал в прошлом году.

«В прошлом году я составил список совершенно нереальных, но вполне ожидаемых событий. Теперь пришло время проанализировать несостоявшиеся итоги выдуманных прогнозов», — написал он в Telegram.

Как отметил с шутливой иронией Медведев, все его прогнозы сбылись, пусть и не буквально. Так, например, он предсказывал появление в России двух новых политсил: Партии пацанов и Партии чушпанов.

«Часть людей всё-таки поделилась на пацанов и чушпанов. Правильные пацаны держат слово и помогают своим. А гнилые чушпаны гадят по закоулкам. То банкомат подожгут, то бутылку бросят. Нет и не будет им пощады», — сказал он.

Также, как сказал зампред Совбеза, сбылся прогноз о выделении киевскому режиму «стопятьсот миллиардов долларов США» с последующим расхищением средств властями в Киеве при участии сына президента США Хантера Байдена.

«И что из этого не случилось? Деньги выделены и успешно разворованы. Хантер Байден своё давным-давно украл. Ждал новой порции бабла, попался в угаре наркотической клептомании, но был помилован заботливым папашей-маразматиком», — написал Медведев.

Также он прогнозировал роспуск обычных полицейских формирований в ЕС «с передачей их функций немецким и укробандеровским полицаям», объявление в международный розыск Джо Байдена «в связи с его неосторожным уходом со сцены во время выступления» и приговор по уголовным делам, возбуждённым против Дональда Трампа, а также его «избрание новым президентом США вместо потерявшегося Байдена». По его словам, все эти события в разной вариации якобы случились.

Вместе с этим, как отметил Медведев, сбылось и его предсказание про «массовое зловещее оживление мумий инопланетян, спрятанных на военных базах США, их приход в американскую политику с последующим получением ими более половины мест в конгрессе США».

«Мерцающие инфернальным светом объекты, массово пролетевшие в 2024 году над территорией США, конечно же, инопланетные корабли... А что касается сенаторов и конгрессменов... вглядитесь в их жуткие лица повнимательнее. Это, вне всякого сомнения, мерзкие рептилоиды», — написал он.

Говоря о прогнозе, касающемся захвата Годзиллой власти в Японии и провозглашения его императором, Медведев сказал, что природные катаклизмы и «уродливые кривлянья японских политиков» говорят о том, что исчезновение Японии «не за горами».

«Ждите самой мрачной развязки в следующем году. Ключ — в фильме «Годзилла: Минус один», — заключил он.

Данные прогнозы Медведев опубликовал 30 декабря 2023 года.