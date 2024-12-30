Захарова объяснила полет российского спецборта в США

Полет спецборта из России в США связан с проведением смены сотрудников дипломатической миссии, сказала РБК официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Очередная ротация дипломатов», — сообщила она.

Напомним, самолет специального летного отряда «Россия», как

следует из данных сервиса FlightRadar24, в среду, 25 декабря, перелетел из Санкт-Петербурга в Москву, на следующий день он прилетел в Нью-Йорк, затем в Вашингтон, а 28 декабря вернулся в Нью-Йорк. В тот же день самолет прибыл обратно в Москву.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров объяснил отсутствие посла России в США. Он отметил, что это не является политическим моментом или демаршем. По его словам, дата выезда нового российского представителя в США планируется с учетом инаугурации избранного американского лидера Дональда Трампа, которая пройдет в Вашингтоне 20 января 2025 года.