Херсонская область в 2024 году полностью завершила процесс интеграции в состав России. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо, его цитирует РИА Новости.

Как заверил политик, Херсонская область за прошедший год «сделала большой шаг» в направлении общероссийского уровня развития. В частности, по его словам, были отремонтированы многие дороги и социальные объекты, восстановлены объекты коммунальной инфраструктуры.

«Это я считаю самым главным достижением», — сказал Сальдо.

Ранее Сальдо призвал не допустить размещения войск НАТО на украинской территории после завершения боевых действий. Он считает, что при таком сценарии Киев может нарастить военную мощь и возобновить конфликт через несколько лет или десятилетий.