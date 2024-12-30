Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на соответствующий вопрос РИА Новости ответил, что

предпосылок для завершения украинского конфликта или какой-либо его фазы сейчас нет.

В графике работы российского лидера на 30 декабря не запланированы международные контакты, в том числе по урегулированию конфликта на Украине, приводит слова Пескова РБК.

Ранее в Кремле сообщили, что есть много стран, которые занимают нейтральную позицию, и они могли бы стать площадкой для переговоров по украинскому конфликту.

В США обеспокоились из-за захваченных на Украине танков Abrams

При этом Песков подчеркнул, что главное - выйти на траекторию мирного процесса, а пока эта траектория не нащупывается из-за хорошо известной позиции киевского режима.