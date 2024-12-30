Заместитель генерального директора международной медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил в докладе «Геополитические итоги 2024 года», что агрессивная политика Запада привела к борьбе России против гегемонии западных стран на мировом уровне. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Яковенко, своими действиями на Украине Запад пытается задним числом переиграть итоги Второй мировой войны и реабилитировать фашизм и нацизм. В результате действия Запада стали «катализатором пробуждения российского общества к своей исторической миссии служить делу эмансипации незападного мира от западной гегемонии».

Он добавил, что Россия, как многоэтническое и многоконфессиональное государство, способна бросить Западу силовой и цивилизационный вызов.

До этого Яковенко заявил, что Россию ожидают «непростые дилеммы» в 2025 году, если западные страны будут игнорировать ее условия по разрешению российско-украинского конфликта.