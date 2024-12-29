Лавров прокомментировал политическую ситуацию в Грузии

Грузинский народ и новые власти страны все понимают и выстраивают суверенную политику, чтобы не стать пешкой в руках Запада и двигаться вперед.

Об этом заявил в интервью ТАСС по итогам года министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"США и Евросоюз пытаются поставить Тбилиси перед ложной дилеммой: с нами или против нас. Между тем грузинские власти, похоже, хотят выстраивать суверенную политику, отвечающую национальным интересам, и не быть пешкой в руках западников, которые толкают Грузию к дестабилизации, экономическим проблемам, обострению отношений с Россией. У меня нет сомнений, что грузинский народ все понимает и будет двигаться вперед", - отметил министр.

В контексте происходящего в Грузии Лаврову задали вопрос о том, когда Запад перестанет пытаться проводить цветные революции у границ России.

"Этот вопрос надо задать западным политикам, - ответил глава МИД РФ. - Вмешательство во внутренние дела государств, в том числе наших ближайших соседей, с давних пор входит в арсенал их внешней политики".

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Он обратил внимание, что на протяжении многих лет Вашингтон и его сателлиты пользуются этим инструментом, чтобы сдерживать геополитических соперников и устранять неугодных.

"Примеры Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, Украины тому подтверждение", - добавил министр.

Он пояснил, что события в Грузии стали следствием применения двойных стандартов, "когда под предлогом мнимой заботы о демократии и правах человека делается все, чтобы переиграть результаты выборов, сертифицированных как свободные, даже такой структурой с подмоченной репутацией, как БДИПЧ ОБСЕ".