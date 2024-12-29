В Госдуме прокомментировали вступление в должность нового президента Грузии

Глава комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал вступление в должность президента Грузии Михаила Кавелашвили. Парламентарий заявил, что жители этой страны отстояли суверенитет и независимость.

Слуцкий отметил, что Грузии удалось избежать выхода ситуации за рамки правового поля при передаче власти. По его мнению, грузины «хорошо усвоили уроки украинского майдана», а также «не позволили превратить свою страну в очередную западную колонию».

Утром 29 декабря шестой президент Грузии Михаил Кавелашвили принял присягу и официально вступил в должность главы государства. Церемония состоялась в зале пленарных заседаний в здании парламента республики. В ходе нее Кавелашвили пообещал направить усилия на консолидацию и объединение общества.

Кавелашвили сделал первое заявление после инаугурации

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что после ухода со своего поста намерена проводить встречи с представителями бизнеса, госслужащими, протестующими, а также ездить за границу и «возвращаться обратно».