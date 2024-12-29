Лавров: США должны сделать первый шаг для восстановления отношений с РФ

Россия открыта к восстановлению политического диалога с США, но первый шаг должен сделать Вашингтон.

Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Что касается перспектив российско-американских отношений, то в случае готовности со стороны США мы открыты для восстановления политического диалога, прерванного Вашингтоном после начала СВО, - сказал Лавров. - Поскольку его прервали американцы, а не мы, то им и делать первый шаг". "Возможно, у кого-то еще остались какие-то иллюзии, у меня их нет давно. Судите сами. Даже если [избранный президент США] Дональд Трамп будет пытаться восстановить двусторонние связи, ему придется "плыть против течения", принимая во внимание сложившийся в США двухпартийный консенсус относительно сдерживания России, в том числе через поддержку неонацистского киевского режима, - отметил глава МИД РФ. - А это не так-то просто. Тем более, что в доктринальных американских документах Россия обозначена как "противник". "Так что посмотрим. Будут американцы учитывать наши интересы, диалог будет постепенно восстанавливаться. Не будут учитывать - значит все останется как есть", - заявил министр.

Полный текст интервью будет опубликован в 00:01 мск 30 декабря.