Путин и Алиев обсудили авиакатастрофу в Казахстане

Президент РФ Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он уточнил, что стороны обсудили вопросы, связанные с крушением самолета Azerbaijan Airlines. Об этом пишет РИА Новости.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 потерпел крушение в среду утром, 25 декабря, недалеко от города Актау на западе Казахстана.

Баку требует от Москвы признания вины, наказания виновных в катастрофе AZAL

«Путин и Алиев сегодня в телефонном разговоре продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета «Азербайджанских авиалиний», — уточнил Песков.

Напомним, что на борту лайнера находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек, в том числе, 9 россиян.