Медведев порассуждал о покупке Трампом и Маском Гренландии, Канады и Британии

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что избранный президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск могут купить Гренландию и Канаду. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Трамп выложил серию рождественских постов в своей социальной сети Truth Social с нападками на Канаду, Гренландию и Панаму. Политик намекнул, что Соединенные Штаты могут взять под контроль все три страны.

Команда Трампа связала его слова о Канаде и Гренландии со «всеобъемлющей миссией»

22 декабря Трамп сообщил, что Панамский канал может вновь перейти в собственность США. Он заявил, что плата за проход канала Панамой «просто смехотворна» — по его мнению, это полное «обдирание» Вашингтона должно немедленно прекратиться.