Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа о том, чтобы отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда контингент миротворцев ЕС и Британии.

Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Если судить по многочисленным утечкам и интервью самого Дональда Трампа журналу "Тайм" от 12 декабря, то он ведет речь о "заморозке" боевых действий по линии боевого соприкосновения и передаче дальнейшей ответственности за противостояние с Россией европейцам. Нас, конечно, не устраивают звучащие от имени представителей команды избранного президента предложения отложить украинское членство в НАТО на 20 лет, а также ввести на Украину миротворческий контингент "британских и европейских сил", - подчеркнул министр.

При этом Лавров отметил, что в Москве на не получали каких-либо официальных сигналов от США по украинскому урегулированию.

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