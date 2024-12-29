В Госдуме рассказали, устроит ли Зурабишвили майдан в Грузии

Запад не отпустит просто так ситуацию в Грузии, поэтому сценарий майдана под предводительством экс-президента Саломе Зурабишвили исключать нельзя, заявила депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с NEWS.ru.

Однако, по ее словам, смысла от новых бунтов после инаугурации избранного президента будет мало.

«Надо было делать это все (протесты. — NEWS.ru) до. Поэтому, время уже упущено и, значит, Запад уже смирился с этим. А это уже такие проявления остаточных явлений — что не признавать», — пояснила Журова.

Также депутат допустила, что западным странам может быть и выгодно нынешнее положение Грузии с «перманентным» течением митингов и протестов. Тем не менее Москва, по словам парламентария, «с надеждой смотрит» на будущее отношений с Тбилиси.

«Потом зачастую мы разочаровываемся, но смотреть с надеждой — это наша особенность. Я думаю, что каждый раз надеемся, что все-таки здравый смысл восторжествует у следующего руководителя. Посмотрим, что будет. Какие-то заявления были достаточно приемлемы для нас», — добавила Журова.

Улучшения обстановки, по ее словам, ждут и россияне, которые «любили ездить с удовольствием» в Грузию. Сегодня туристы также посещают страну, однако сложившаяся напряженность мешает использовать ресурс обеих стран в полном объеме, резюмировала депутат.

Зурабишвили раскрыла, что будет делать после ухода с поста президента Грузии

Ранее бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили вышла из дворца на площади Орбелиани в Тбилиси к своим сторонникам. В ходе брифинга политик заявила, что не собирается оставаться в президентском дворце в день передачи полномочий Михаилу Кавелашвили.