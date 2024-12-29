Умер личный фотограф МИД РФ Эдуард Песов

Личный фотограф министерства иностранных дел России, ветеран фотохроники ТАСС Эдуард Иосифович Песов скончался на 93-м году жизни, пишет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что следует выразить соболезнования, «сказать «скорблю», а хочется кричать «люблю!».

«Фотолетописец жизни Министерства иностранных дел, непосредственный участник тысяч крупнейших международных событий по всему миру. Автор культовых фотографий, раскрывающих тайны мировой дипломатии», — заметила Захарова.

По ее словам, Песова знали на всех континентах и любили за неиссякаемую энергию, жизнеутверждающую силу творчества, неравнодушие.

Представитель МИД заметила, что мастер говорил: «Я фотограф, вы дипломаты». Вместе с тем, добавила она, его работы сами становились акторами международных отношений, вызывая то бури эмоций, то ноты протеста.

Эдуард Иосифович Песов родился в Тбилиси 13 апреля 1932. Сотрудничал с Совинформбюро (с 1961 года — Агентство печати «Новости»), сначала как внештатный корреспондент, а после 1963 года в качестве штатного сотрудника.

Специализировался в жанре политической фотохроники. Снимал множество исторических встреч и бытовых эпизодов из жизни Никиты Хрущёва, Леонида Брежнева, Михаила Горбачёва, Бориса Ельцина, Евгения Примакова и многих других государственных деятелей советской эпохи и новейшего времени.

При Евгении Примакове он стал официальным фотографом МИД.

Служебные командировки Эдуарда Песова охватывали весь мир — шесть раз пересёк экватор, побывал в самых отдаленных уголках СССР от острова Беринга до Кушки.

В 2005 году стал обладателем национальной премии в области фотоискусства «Золотой глаз России». В 2007 году награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2012 году награждён орденом Дружбы