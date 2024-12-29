В России высказались об ожиданиях от вступления Кавелашвили в должность президента Грузии

Несмотря на вступление Михаила Кавелашвили в должность президента Грузии, власть в стране не меняется, она принадлежит «Грузинской мечте», рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Об ожиданиях от нового грузинского лидера депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Власть в Грузии не меняется. Она принадлежит «Грузинской мечте», лидер которой является не президент Грузии, а Бидзина Иванишвили, который и определяет в значительной степени не только кадровые назначения, но и формулирует курс», — сказал Константин Затулин первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ. «Трудности Грузии связаны с тем, что она как колобок: от одних ушла, к другим не пришла. Безусловно, европейская тема очень болезненная для Грузии. Грузины привыкли к безвизовому режиму с Европой. И тот факт, что Европа сегодня в отместку за то, что Грузия не занимает оголтелую антироссийскую позицию, [говорит о временной отмене безвиза], является для многих болезненным», — рассказал Затулин.

При этом депутат отметил, что это не повод для того, чтобы рассчитывать на изменение грузинской политики.

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«Во многом поведение Грузии определяется фактом признания Южной Осетии и Абхазии со стороны России. Однако, как прагматичные люди, руководители "Грузинской мечты" не хотят, чтобы Грузию постигла судьба Украины, и она в очередной раз была вовлечена в какие-то военные авантюры», — объяснил он.

По словам Затулина, наиболее важная тема для Грузии — устранение угрозы очередной революции.

«Это сугубо внутренняя задача, которая стоит перед властями Грузии в связи с той оголтелой позицией, которую заняла с сегодняшнего дня уже бывший президент Саломе Зурабишвили», — заключил депутат.

29 декабря Михаил Кавелашвили принял присягу и официально вступил в должность президента Грузии. Церемония инаугурации длилась около часа. Кавелашвили произнес слова торжественной клятвы в зале пленарных заседаний законодательного органа, после чего прозвучал гимн страны. Отмечается, что инаугурация нового президента Грузии проходила на фоне продолжающихся протестов.

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