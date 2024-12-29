Россия и Запад: чего ждать от Трампа и милитаристов из Европы

В Белый дом приходит Дональд Трамп и новая внешнеполитическая команда. В Европе у власти — прежние либеральные элиты, которые делали ставку на победу Харрис, не любят Трампа и полны решимости продолжать войну на Украине. Что будет определять отношения России и стран Запада в новом году? Как сложатся отношения между США и европейцами внутри НАТО? И кого новая власть в Вашингтоне намерена «зачищать», чтобы ослабить «глубинное государство»? Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Пушков оценил перспективы действий нового президента США и Евросоюза
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Три процесса в отношениях России и Запада

- Алексей Константинович, какие процессы и события уходящего года будут определять отношения России и Запада в новом году?

- Во-первых, это победа Трампа на президентских выборах в США. Трамп шел на них с другими установками по Украине, чем команда Байдена. Он заверяет, что будет добиваться скорейшего прекращения военного конфликта и что не будет делать ничего, что могло бы помешать переговорам с Москвой.

Во-вторых, это фактический отказ стран НАТО от приглашения Украины в альянс. Это показывает, что в НАТО доминируют силы, которые не хотят ставить под вопрос безопасность и дееспособность блока. Если Украина будет включена в альянс, то страны НАТО могут столкнуться с необходимостью вступить в прямую войну с Россией. А это один из самых страшных кошмаров натовских стратегов — испытание на практике статьи 5 Вашингтонского договора, которая предполагает участие всех государств блока в войне на стороне одного из его участников, если он по мнению остальных стран подвергся внешней агрессии.

В-третьих, это разворот Евросоюза в сторону выполнения не свойственных ему ранее военных функций. В уходящем году об этом много говорила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, и некоторые министры обороны стран ЕС, особенно из Скандинавии и Прибалтики. Прежде всего речь идет о наращивании военного бюджета Евросоюза и военного производства с целью подготовки, как там заявляют, к будущей конфронтации с Россией.

«Фишка» Трампа

- Каких действий можно ожидать от вступающего 20 января в должность президента Трампа?

- Считаю, это будет сочетание относительной сдержанности и отдельных радикальных действий на мировой арене. Трамп относится к той части американской элиты, которая не разделяет взгляды либерал-глобалистов, считающих, что Америка должна полностью «положить» себя на утверждение мирового неолиберального порядка. Трамп считает, что это уже привело США к слишком большим расходам, а кризис на Украине приблизил мир к третьей мировой войне. Кроме того, он находится в сложных отношениях с европейской либеральной элитой, которая его ненавидит и мечтала о победе Камалы Харрис. Напротив, у него отличные отношения с премьером Венгрии Орбаном, хорошие — с лидером оппозиции во Франции Марин Ле Пен, а в Великобритании он симпатизирует не премьеру Стармеру, а его оппоненту — консерватору Найджелу Фарраджу.

Замечу, что Трамп, когда был президентом в 2016-2020 годах, не развязал, в отличие от предшественников, ни одной войны. И не раз указывал, что США потратили порядка 7 триллионов долларов на ближневосточные войны, причем с негативным для Штатов результатом. Из этого проистекает его скептическое отношение и к участию США в украинском кризисе.

- А каких радикальных действий на мировой арене стоит ждать от администрации Трампа?

- Трамп считает себя вправе ставить ребром вопросы, которые важны для США. К ним относится, например, его недавнее заявление, что Штаты «исправят ошибку» президента Картера и вновь возьмут под свой контроль Панамский канал, что переполошило не только Панаму, но и всю Латинскую Америку. Трамп склонен к простым решениям и резким заявлениям, которые, по его замыслу, должны произвести мировой фурор, или, как писал Маяковский, «смазать карту будня». Он любит впечатлять. Образно говоря, когда другие играют в шахматы, он может перевернуть доску. Но при этом Трамп, считаю, не будет ввергать Америку в новую войну — это не его кредо. И те, кто его окружают, такую позицию, насколько можно судить, поддерживают.

Кому поручат осушать вашингтонское «болото»

- К кому из команды Трампа стоит присмотреться особенно внимательно?

- Безусловно, это Илон Маск, который будет отвечать за эффективность расходов бюджета США. Но его роль при Трампе шире. Он как человек умный и с воображением прекрасно представляет себе, что нынешние отношения России и США могут деградировать до ядерной войны. В силу этого понимания, которое, считаю, многие фигуры в уходящей администрации Байдена утратили почти полностью, он и выступает, как и сам Трамп, против эскалации на Украине. При этом пророссийским политиком он, конечно же, не является.

Вообще, все, кто, как Маск, не отвернулся от Трампа на всем его пути к выборам, — несмотря на то, что против того была развернута мощнейшая кампания, и в какой-то момент казалось, что либеральный Левиафан все-таки протолкнет в Белый дом Камалу Харрис, — будут в фаворе. Среди них — снявший свою кандидатуру с выборов пользу Трампа Роберт Кеннеди-младший, которого продвигают на пост министра здравоохранения. Кеннеди — не только яростный критик тотальной вакцинации, но и внешней политики Байдена. Одно, кстати, связано с другим. И враждебность к России, и тотальная вакцинация, то есть манипуляция населением, — звенья одной цепи: это характерные черты сторонников агрессивного глобализма.

Однако в команде Трампа есть как сторонники умеренной, реалистической внешней политики — такие как Тулси Габбард (это его кандидат на пост главы национальной разведки), так и неоконсерваторы — типа будущего госсекретаря Марка Рубио. Так что команда у него достаточно противоречивая.

- Будет ли Трамп проводить чистки и репрессии, желая отомстить тем, кто устроил на него травлю во время президентской гонки?

- Таких чисток в США ждут и их боятся. Заместителем Маска в департаменте по достижению госэффективности должен стать Вивек Рамасвами — политик, который также снялся с выборов в пользу Трампа и уже заявил, что оценивать предстоит не только будущие траты госбюджета США, но и то, как расходовали средства ранее. А по некоторым данным, более половины всех денег, выделенных США на поддержку Украины, пошла не туда, куда должна была пойти. Кроме того, Рамасвами уже заявил, что у них на прицеле находится около двенадцати тысяч чиновников разного уровня, которые могут быть уволены, поскольку либо выполняют ненужную работу, либо служат опорой «глубинного государства». Другой вопрос — удастся ли провести такое радикальное сокращение госаппарата.

Стоит отметить, что есть категория госчиновников, которые наносили вред лично Трампу. Интересно, что часть из них Байден уже заранее помиловал. И есть либеральные СМИ, прежде всего телеканалы, которые активно травили Трампа. Замечу, что прокурор Каш Патель, которого Трамп двигает на пост директора ФБР, уже заявил, что отдельно займется либеральными СМИ: мол, что «мы придем за каждым, кто занимался клеветой на Трампа». Если он добьется хотя бы части обещанного, то сможет серьезно потрепать медийный ландшафт США. Хотя у меня есть сомнения на этот счет.

Кому нужна «русская угроза»

- Трамп не раз заявлял, что США не готовы оплачивать все расходы на обеспечение безопасности Европы. Возможен ли распад НАТО в 2025 году?

- Думаю, нет. Реальных факторов для такого распада не вижу — пока нет ни одной страны, которая хотела бы выйти из блока. В ходе кризиса на Украине альянс расширился — в него вошли Швеция и Финляндия, а также готовится вступить в НАТО Кипр. Но если говорить о том, что может стать главным условием внутреннего раскола в НАТО, то, на мой взгляд, это вопрос приема Украины в состав блока. Причем не по факту самого вступления, а даже еще на стадии его обсуждения. Эта тема способна подорвать — и уже подрывает — единство НАТО.

- Возможно ли прямое столкновение России с НАТО в ближайшем будущем?

- Сегодня НАТО рассматривает такой конфликт как очень опасное для альянса столкновение. С приходом Трампа в Белый дом вероятность такого столкновения, как представляется, еще более снижается. Его могло бы спровоцировать вступление Украины в НАТО, но, думаю, при Трампе оно не состоится.

- Вы сказали, что ЕС готовится к войне с Россией. Некоторые европолитики называют даже примерные сроки — 2028-2030 годы. Кто разворачивает ЕС в сторону «горячего» конфликта с Москвой?

- Это, конечно же, те политики в Брюсселе, которые руководят сегодня ЕС. Но не только. Еврокомиссия во главе с фон дер Ляйен опирается на правящие либеральные круги во всех европейских столицах, за исключением Будапешта и Братиславы.

- Война России и стран ЕС реальна?

- На мой взгляд, для нее нет никаких причин за пределами украинского кризиса. Готова ли Европа бросить вызов ядерной державе? Нет. Все разговоры о будущей войне с нами являются инструментом усиления либеральных элит, которые чувствуют сегодня большую угрозу своей власти в Европе со стороны правоконсервативных движений. Тема «русской угрозы» также очень удобная для навязывания европейцам «военного мышления» и политики милитаризации Евросоюза, к которым призывают и фон дер Ляйен, и генсек НАТО Рютте.

- Стоит ли ожидать смены руководства Евросоюза в 2025 году?

- В обозримом будущем это маловероятно. Но в перспективе это может произойти, прежде всего если нынешние либерал-глобалисты продолжат в Европе политику «открытых дверей» для мигрантов. В этом случае шансы правых евроскептических партий прийти к власти в ряде стран ЕС сильно возрастут.

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