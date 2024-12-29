Посольство РФ в Сеуле отреагировало на крушение Boeing

Российское посольство в Сеуле выразило соболезнования в связи с крушением самолета Boeing 737-800 в аэропорту Муан в Южной Корее.

"Глубоко потрясены известием о трагическом происшествии с пассажирским самолетом 29 декабря в аэропорту города Муан. Приносим искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в телеграм-канале диппредставительства.

О крушении самолета стало известно в ночь на 29 декабря. Спасти удалось только двоих пассажиров, которые находились в хвосте самолета. Всего на борту находились 181 человек, включая 6 членов экипажа. Россиян среди пассажиров не было, на самолете летели 173 гражданина Южной Кореи и два подданных Таиланда.

Раскрыты подробности о разбившемся в Южной Корее самолете

Согласно предварительной информации, катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами. Экипаж предпринял попытку посадить самолет на фюзеляж, но борт двигался со слишком большой скоростью и врезался в конструкцию в конце взлетно-посадочной полосы, после чего возник взрыв и пожар.