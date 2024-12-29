Лавров назвал условие проведения переговоров по Украине

Россия готова вести переговоры по поводу мира на Украине, но они должны быть нацелены на устранение первопричин конфликта и должны учитывать ситуацию на земле.

Об этом заявил РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы готовы к переговорам, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию на земле», — сказал он.

Названо возможное место проведения переговоров Путина и Трампа

Министр ранее отмечал, что России нужно не перемирие с Украиной, а надёжные и юридически обязывающие договорённости, иначе Киев воспользуется перерывом для накопления сил.