Захарова заявила об осознании Трампом масштабов коррупции на Украине

Команда избранного президента США Дональда Трампа понимает, что на Украине отмываются миллиарды долларов в интересах американских кланов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

«Посмотрите, что такое для него (Трампа), для его соратников ситуация на Украине. Она стала частью колоссальных манипуляций вокруг прошлых выборов. Ведь коррупционная спайка всего клана Байденов — Джозефа, Хантера — с режимом в Киеве, с Зеленским и с его предшественниками стала приводным ремнем очень многих событий», — прокомментировала Захарова.

По ее словам, отмывание денег началось во времена президентства Барака Обамы, на что обращали внимание общественники и журналисты. Официальный представитель МИД отметила, что Трамп и его команда осознают масштабы коррупции на Украине.

Ранее первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» отметила, что Россия ожидает от избранного президента США Дональда Трампа давление на его украинского коллегу Владимира Зеленского в вопросе урегулирования конфликта на Украине.