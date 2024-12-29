Москва пообещала ответ на блокировку Telegram-каналов российских СМИ

МИД России назвал блокировку Telegram-каналов российских СМИ очередным актом политической цензуры. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве назвали блокировку очередным продолжением «зачистки информпространства от неугодных». Захарова также отметила, что на Западе не разъясняют сути якобы нарушений со стороны российских медиа.

При этом Москва оставляет за собой право симметрично ответить на блокировку Telegram-каналов российских СМИ в странах Запада, добавила представитель МИД.

РКН: в России возможно введение блокировки звонков из-за рубежа

Ранее Telegram-канал информационного агентства «РИА Новости» заблокировали в нескольких европейских странах.

До этого соцсеть TikTok заблокировала аккаунт «РИА Новости» из-за санкций США в отношении российских медиа. Кроме того, все ролики издания пропали из поиска в соцсети.