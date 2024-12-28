Захарова предупредила о рисках переговоров с Западом по Украине

Москва всегда готова к переговорам по урегулированию украинского кризиса, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Дипломат подчеркнула, что Россия не отказывала и не отказывает тем, кто желает провести переговорный процесс, кто исповедует политико-дипломатические пути регулирования.

По ее словам, тема переговоров никогда не снималась с российской повестки. Вместе с тем, добавила она, от дипломатических механизмов первыми отказались те, кому она была «важна и нужна».

Российская сторона заявила о готовности к серьезным предложениям по Украине

«Нам нельзя опять идти на поводу у тех, кто использует слово «переговоры» не для переговоров, а для очередной какой-то хитрости и очередной ловушки. Поэтому, как сказал президент России [Владимир Путин], надо быть сильными, в том числе и в этом вопросе», — отметила Захарова.

Представитель МИД заметила также, что Запад предпринимает попытки превратить Грузию во вторую Украину, чтобы нанести России стратегическое поражение.