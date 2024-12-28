Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее российский лидер назвал борьбу с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией одним из приоритетов в совместной работе СНГ. Он обратил внимание на налаженное оперативное взаимодействие по линии силовых структур и компетентных органов стран СНГ.

Президент отметил своевременность инициативы лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева о разработке программы сотрудничества в области дерадикалиции.