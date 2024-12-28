Путин и Токаев обсудили крушение азербайджанского лайнера

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, во время которого обменялись соболезнованиями в связи с авиакатастрофой в казахстанском Актау. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.

«Главы государств обменялись соболезнованиями в связи с крушением 25 декабря вблизи города Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту которого находились в том числе российские и казахстанские граждане», — говорится в тексте.

Обе стороны исходят из того, что казахстанская правительственная комиссия, которая занимается расследованием всех деталей произошедшего, привлечет к расшифровке черных ящиков, обнаруженных на месте авиакатастрофы экспертов из РФ, Азербайджана и Бразилии. Таким образом работа будет носить объективный и прозрачный характер.

Также во время разговора Токаев поблагодарил Путина за гостеприимство, проявленное в ходе прошедшего на днях в Ленинградской области неформального саммита СНГ и заседания Высшего Евразийского экономического совета. Лидеры двух стран договорились оставаться в постоянном контакте.

Напомним, что пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение в казахстанском Актау в среду утром, 25 декабря. После падения судно загорелось. На борту находилось 67 человек, включая членов экипажа. В результате крушения погибли 38 человек.