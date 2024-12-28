Депутат обратился с призывом к находящимся в Курской области солдатам ВСУ

Депутат Госдумы от крымского региона и член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал военнослужащих ВСУ в Курской области сдаваться в плен. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шеремета, военнослужащих ВСУ ждет «бесславная участь», которой можно избежать только если сдаться в плен. Он также добавил, что курское направление было для Украины «политическим демаршем», а командование ВСУ послало украинцев на смерть.

«Курское направление являлось не военным, а больше политическим демаршем киевского режима для выдавливания очередного западного транша. Остатки группировки ВСУ в Курской области ждет бесславная участь, авантюра киевского режима для многих из них уже стала билетом в один конец. Командование ВСУ уготовило своим солдатам роль жертв. Выход для них из создавшегося положения вижу один — сдача в плен российским военнослужащим», — заявил он.

Ранее депутат Шеремет обвинил Зеленского в газовом шантаже.