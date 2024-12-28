Россия ответила на 15-й пакет санкций ЕС

Россия расширила список граждан Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. Как рассказали в российском МИД, такой шаг является ответом на 15-й пакет европейских санкций.

В заявлении также указано, что въезд в Россию будет запрещен в том числе и представителям европейских силовых ведомств, а также организаций, которые оказывают военную помощь Украине.

«В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства», — сказано в сообщении МИД.

При этом российское дипломатическое ведомство также добавило, что Москва и дальше будет «своевременно и адекватно» реагировать на любые недружественные действия со стороны Евросоюза.

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