Путин обсудил с Алиевым авиакатастрофу под Актау

Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор 28 декабря. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президенты «подробно обсудили» вопросы, касающиеся крушения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines. Российский лидер выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

«Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России», - подчеркивается в сообщении.

Токаев сделал заявление после крушения самолета вблизи Актау

В разговоре Путина и Алиева было отмечено, что следовавший «четко по расписанию» азербайджанский самолет неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного. В это время украинские беспилотники атаковали Грозный, Моздок и Владикавказ, а российские средства ПВО отражали эти нападения, подчеркнули в Кремле.

В сообщении также отмечается, что российские следователи ведут первичные следственные действия, допрашивают гражданских и военных специалистов. Кроме того, сотрудники Генпрокуратуры Азербайджана сейчас находятся в Грозном, где работают вместе с российскими коллегами. Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана «плотно взаимодействуют» и на месте катастрофы.

Самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, направлявшийся из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря. На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. Среди пассажиров были граждане Азербайджана, Казахстана, Киргизии и России. Жертвами катастрофы стали 38 человек.

В Azerbaijan Airlines называли предварительной причиной катастрофы столкновение самолета со стаей птиц. Экипаж сообщил об аварийной ситуации на борту и планировал посадку в аэропорту Актау. В России, Казахстане и Азербайджане начали расследования и возбудили уголовные дела.