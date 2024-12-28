Названо возможное место проведения переговоров Путина и Трампа

Место для переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должно соответствовать ряду условий и быть в первую очередь безопасным. Поэтому «не так-то много подходящих территорий», рассказал «Московскому комсомольцу» профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Марат Баширов.

Ранее стало известно, что команда Дональда Трампа ведет переговоры с действующей американской администрацией и украинскими чиновниками о прекращении конфликта на Украине. В свою очередь Владимир Зеленский признал, что считает опасными для себя достижение договоренностей с Россией.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ отметил, что Россия готова к консультациям с администрацией избранного президента США Дональда Трампа по Украине.

Трамп обратился «с личной просьбой» к Путину

Политолог Марат Башаров уверен, что «огромное количество людей» хочет сорвать переговоры между лидерами России и США, поэтому площадка для их проведения должна быть абсолютно безопасной для обеих сторон, а также нейтральной. Важен и символизм, так как место, где пройдут переговоры, останется в истории, заявил он.

«Перебирая возможные варианты, можно прийти к выводу, что не так-то много подходящих территорий. Точно не верю, что это будет Турция. Или, например, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, прокси-группировки которых сейчас начали обстреливать артиллерией позиции хуситов на севере Йемена», - заметил политолог.

Также, по мнению эксперта, не подходят Австрия, куда придется лететь через страны НАТО, и Финляндия, которая сама вошла в Североатлантический альянс.

«Мне кажется, что это может быть Индия. Китай — нет. А вот Индия вполне подходит, в том числе и в плане безопасности перелета. Это нейтральное государство», - заявил он.

Политолог считает, что Россия может рассмотреть в качестве площадок для мирных переговоров по Украине и Словакию с Азербайджаном.

«И надо учитывать, что на переговорах Путина и Трампа будет обсуждаться не только украинский кейс, а вопросы мировой безопасности. Вполне возможно, что Баку может стать местом для достижения каких-то согласований на первом этапе», - заявил он.

Говоря о том, когда именно состоятся переговоры, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ заметил, что здесь все зависит от Трампа.

«Он человек резкий, публичный. Вполне может 21 января или даже 20 января прямо во время инаугурации, когда будет произносить речь, сказать: «Я обращаюсь к президенту Путину. Давайте встретимся 22 января или 25-го». Но мы тоже умеем играть в эти игры. Обратите внимание на то, что уже пошли сообщения, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, возможно, будет подписан до 20 января», - подчеркнул он.

Напомним, что в ходе предвыборной кампании Трамп говорил о своей способности положить конец конфликту на Украине «за 24 часа». Он заявлял, что может сделать это еще до своей инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.