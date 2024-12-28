Посол РФ в Бельгии прокомментировал заморозку российских активов в ЕС

Заморозка российских активов в ЕС является прямым воровством, большинство из которых находятся в депозитарии Euroclear, сообщил посол России в Бельгии Александр Токовинин.

По его словам, российская сторона считает незаконной заморозку своих активов в ЕС, которую осуществляют страны ЕС и «группы семи», так как блокировка активов является прямым воровством, передает РИА «Новости».

В то же время, по словам Токовинина, бельгийские суды начали рассматривать иски частных инвесторов, чьи средства оказались заморожены, и уже вынесли некоторые положительные решения по разблокированию активов.

Однако это не касается суверенных активов России, блокированных в Euroclear. Сам Euroclear признает, что заморозка активов наносит ущерб его репутации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск ранее высказал возмущение кредитом в 20 млрд долларов, который США планируют выделить Украине за счет доходов от замороженных российских активов. Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что замороженные активы России когда-либо будут возвращены, так как Европейский союз может потратить их на восстановление Украины.

Напомним, Украина впервые получила 1 млрд долларов от США благодаря замороженным российским активам.