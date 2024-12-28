Песков прокомментировал предложение Словакии по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Словакия - не единственный кандидат на роль переговорной площадки по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер Словакии Роберт Фицо посетил Москву 22 декабря и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер сообщил, что Фицо предложил провести на территории Словакии переговоры об украинском урегулировании. Путин отмечал, что Россия не против переговоров в Словакии, «если до этого дойдет».

По словам Пескова, список стран, которые могли бы стать площадками для переговоров, «достаточно солидный». Такой площадкой может стать любое нейтральное государство, подчеркнул он.

«Разумеется, речь может зайти о странах, которые занимают нейтральную позицию и находятся в равнозначном диалоге как с Киевом, так и с Москвой. Таких стран достаточно много», - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что Россия с уважением относится к миротворческим усилиям разных стран. Он заверил, что российские власти будут поддерживать со своими коллегами в этих странах «добрые и конструктивные» отношения.

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Главной задачей Песков назвал «выйти на траекторию» мирного процесса. Пока эта траектория «не нащупывается» из-за позиции Украины, заключил он.