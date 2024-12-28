Президент РФ Владимир Путин обычно встречает Новый год дома, если не едет в командировку туда, где он больше всего нужен россиянам.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент обычно дома встречает Новый год, если он никуда не ездит. Вы помните, что он часто ездит в те места, где он больше всего нужен", - сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что новогодняя ель установлена в президентском кабинете.