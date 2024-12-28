Путин отменил ряд льгот для русскоговорящих иностранцев

Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет некоторые преференции для иностранцев, говорящих на русском языке. Кроме того, устанавливается максимальный срок пребывания в РФ лиц после отмены гражданства страны.

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Признание носителем русского языка, согласно документу, не будет основанием для выдачи таким лицам разрешения на временное проживание и вида на жительство.

Однако сохраняется право на упрощенное приобретение вида на жительства и гражданства для тех, кто имеет родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР (в пределах государственной границы РФ). Речь идет о потенциальных носителях языка "по принципу крови".

Кроме того, квалифицированные специалисты смогут в упрощенном порядке получить вид на жительство без оформления разрешения на временное проживание. Но для этого они должны будут непрерывно отработать в России по определенной профессии или специальности год (а не полгода, как прежде).

Еще одно положение нового закона определяет сроки возможного нахождения на территории России лиц, чье гражданство прекращено. Устанавливается право временного пребывания на срок до 90 дней, если отказ гражданства был добровольным, либо предусмотрен международным договором, где речь идет о возможности изменить гражданство.

Не более 15 календарных дней на территории страны смогут пребывать лица, гражданство которых прекращено из-за представления для получения российского паспорта поддельных документов.

Обеим категориям территориальные органы МВД России будут выдавать миграционные карты.

Как пояснял ранее сенатор Руслан Смашнев, принятие закона, в частности, связано с тем, что законодательством о российском гражданстве не предусмотрена процедура признания иностранца носителем русского языка. В связи с этим упраздняется действие положений законодательства РФ, предусматривающие отдельные преференции для указанной категории иностранных граждан.