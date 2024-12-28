В СВР заявили о секретном плане США по Сирии

В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что США под предлогом борьбы с терроризмом хотят оккупировать богатые нефтью районы Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителей российской разведки, в Вашингтоне стремятся получить контроль над районами к востоку от реки Евфрат. В СВР заявили, что уходящее руководство США и власти Британии пытаются не допустить стабилизации в Сирии и посеять в стране хаос, но этому мешает военное присутствие России.

Как утверждают в СВР, американская и британская разведки поручили террористам совершать нападения на российские базы в Сирии с помощью ударных дронов.

«Такой подход англосаксов, заявляющих о приверженности стабилизации и построению «демократической» Сирии, как нельзя лучше показывает их истинное отношение к этой стране и ее народу», - подчеркнули в СВР.

В ночь на 8 декабря вооруженная оппозиция вошла в Дамаск. Россия решила предоставить политическое убежище Башару Асаду и его семье. В МИД РФ подчеркивали, что в результате переговоров Асада с оппозицией он решил оставить президентский пост и покинул страну, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Оппозиция Сирии поручила Мухаммеду аль-Баширу сформировать новое правительство для переходного этапа. СМИ сообщали, что аль-Башир «имеет контакты с Турцией».

Асад впервые подробно рассказал о своем бегстве из Сирии

Газета The Washington Post ранее писала, что США работают над новой стратегией по Сирии. Газета отмечала, что линии, разделяющие страну на сферы влияния между мировыми и региональными державами, существенно не менялись на протяжении многих лет.

Внезапный крах руководства Сирии заставил правительства по всему миру, включая американское, «лихорадочно решать, что с этим делать». Высокопоставленные дипломаты США устремились в регион и теперь проводят переговоры по Сирии в Турции, Иордании, Ливане, Ираке и Израиле. Как заявил WP высокопоставленный американский чиновник, в краткосрочной перспективе США не готовы пересмотреть политику невмешательства по Сирии. При этом WP отметила, что поддерживаемые США курды все еще охраняют лагерь Аль-Холь и другие тюрьмы на северо-востоке Сирии, где содержатся «тысячи» террористов.