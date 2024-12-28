В России назвали ожидаемый от Трампа в 2025 году шаг по Украине

Россия ожидает от избранного президента США Дональда Трампа давление на его украинского коллегу Владимира Зеленского в вопросе урегулирования конфликта на Украине, сообщила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

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Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат ответила на вопрос об ожидаемых от Трампа в 2025 году шагах.

«К сожалению, Зеленский с нами мирное соглашение подписывать не будет. Поэтому он должен его убедить. И сказать, что, например, мы (США — прим. «Ленты.ру») вам не будем больше поставлять оружие. Хотя я не сильно в это верю, потому что на него все-таки еще давит ответственность НАТО. А члены альянса могут совсем по-другому мыслить», — высказалась Журова.

Ранее издание Financial Times предрекло, что после вступления в должность Трамп может принудить Украину к миру без предоставления ей гарантий безопасности. Согласно материалу, урегулирование украинского конфликта произойдет в рамках крупной сделки между США, Россией и Китаем, по условиям которой Вашингтон уступит ряд сфер влияния. В этом случае европейские и азиатские союзники США будут вынуждены самостоятельно обеспечивать собственную оборону.

В свою очередь, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что Трамп вряд ли уступит России победу на Украине.