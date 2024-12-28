Названа главная выгода для России от победы Трампа на выборах в США

Избранный президент США Дональд Трамп выгоден России для урегулирования конфликта на Украине, поскольку он не несет ответственности за политику своего предшественника Джо Байдена по данному вопросу. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал кандидат политических наук, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

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Эксперт напомнил, что Трамп неоднократно критиковал администрацию Байдена за решения по украинскому вопросу. В связи с этим от нового президента США действительно можно ожидать изменений и, вероятно, жесткого торга по урегулированию украинского конфликта, отметил Кашин.

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18 декабря стало известно, что Трамп получил достаточное количество голосов выборщиков, чтобы официально узаконить свою победу на президентских выборах. В настоящее время у республиканца 304 голоса при необходимых 270, а у его соперницы от Демократической партии Камалы Харрис — 167.