Российский посол в Бельгии Александр Токовинин назвал опасным курс стран НАТО в отношении РФ, передает РИА Новости.

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По словам дипломата, политика, которой придерживается альянс, — ошибочна и контрпродуктивна, поскольку обернется непредсказуемыми последствиями.

В России высказались о нормализации отношений с НАТО

19 декабря российский президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ успешно продвигаются на линии фронта в зоне СВО, хотя с Россией воюют «практически все страны Североатлантического альянса». Политик также обвинил НАТО в чрезмерных устремлениях. По его словам, намерения Организации Североатлантического договора давно вышли за пределы исторической зоны ответственности. Кроме того, страны блока увеличивают военные расходы, наращивают ударные группировки вблизи российских границ. Путин также отмечал, что Запад довел Россию до «красной черты», когда уже нельзя было не ответить, а теперь пугает население своих стран угрозой со стороны РФ.

В МИД РФ увидели признаки начала гонки вооружений.