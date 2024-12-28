В Госдуме предупредили о мошенниках под видом Деда Мороза и Снегурочки

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) сообщил, что в период новогодних праздников под костюмами Деда Мороза и Снегурочки могут скрываться мошенники.

По его словам, для того, чтобы обезопасить себя от злоумышленников, необходимо помнить, что визит аниматоров всегда должен сопровождаться договором.

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«Если Дед Мороз и Снегурочка появляются на пороге без предварительной договорённости или начинают предлагать свои услуги «по акции» прямо на улице или в подъезде, это уже вызывает сомнения», — цитирует Гаврилова РИА Новости.

Он добавил, что есть случаи, когда аниматоры приходили в дом, развлекали детей, а затем один из них под предлогом «выйти на минуту» исчезал, после чего хозяева обнаруживали пропажу ценных вещей.

Ранее Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, в беседе с RT предупредил о «новогодних схемах» мошенников.

Также Банк ВТБ предупредил о росте активности кибермошенников и назвал популярные схемы мошенничества, которые преступники применяют во время праздничных дней.