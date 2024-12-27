Захарова: на Украине возрождают антигероев времен Второй мировой войны

На Украине при нынешнем режиме наблюдается реинкарнация коллаборационизма и возрождение антигероев, в том числе Бандеры и Шухевича, напомнила в интервью RT представитель МИД России Мария Захарова.

«Это уничтожение героев и замена их на антигероев. Это не просто, знаете, какие-то былинные, мифологические времена. Это про героев Второй Мировой войны. Которые освобождали украинские города от нацистов и фашистов. Им памятники сносятся, их могилы разрушаются. Вместо них, на те же постаменты, возводятся памятники, статуи, вешаются барельефы коллаборационистам, которые впрямую сотрудничали, а иногда и были частью Третьего Рейха, Бандера, Шухевич, и многие те, кого принято было все эти десятилетия называть в том числе и палачами Холокоста», — сказала дипломат.

Для жителей России, и Балкан эти личности всегда являлись преступниками, подчеркнула Мария Захарова.

«Но их ещё отдельно выделяли в категорию преступников, которые совершали преступления Холокоста. Вот, они сейчас являются героями современной Украины», — добавила представитель МИД.

В июне 2023 года на Украине глава раскольнической структуры «Православная церковь Украины» Епифаний (Думенко) провёл процедуру «освящения» «иконы», где были изображены нацистские пособники Степан Бандера и Роман Шухевич.