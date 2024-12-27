Захарова: слушать Зеленского опасно

Представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT прокомментировала последние высказывания Владимира Зеленского о ситуации на Украине.

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«Я хочу сказать, что слушать Зеленского опасно. По двум причинам. Во-первых, потому, что он ненормальный человек. Это не фигура речи. Это не попытка обозвать его. Это факт. Это человек неадекватный, который находится постоянно под действием — опять же давайте говорить и называть вещи своим именами — наркотиков. Причём достаточно долго употребляет наркотические средства», — заявила Захарова.

По её словам, Зеленский «опьянён властью и своими амбициями».

«Второе, почему его слушать опасно. Потому что… он ведь… ну у нас в стране называют его просроченным. Он уже находится вне каких-то законных рамок своих полномочий. Даже внутри самой Украины ведутся дебаты о том, как оценивать его статус, кто он. Его президентские полномочия, срок его президентства закончился. Как описать то состояние юридическое, в котором он находится? Не берутся сейчас даже на территории Украины», — отметила она.

Захарова добавила, что Зеленский каждый день заявляет что-то, что противоречит его предыдущим заявлениям.

«Его заявления противоположны друг другу, они абсолютно противоречивы. Поэтому, мне кажется, опираться на то, что говорит Зеленский, и вообще пытаться найти в этом логику чрезвычайно не просто наивно, но и опасно», — сказала она.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москву не устроят пустые разговоры об урегулировании украинского конфликта, нужны окончательные юридические договорённости.