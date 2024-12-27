Михаил Мишустин провел последнее в этом году заседание кабмина

Премьер-министр Михаил Мишустин провел вчера последнее в 2024 году заседание правительства. В повестке было сразу несколько важных вопросов, но глава кабмина начал с актуального - предстоящих новогодних праздников.

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Впереди длительные новогодние выходные, но для многих служб, подчеркнул он, это время повышенного внимания.

"И здесь правительство должно работать без выходных. Прошу держать ситуацию на контроле, все необходимые меры принимать оперативно", - распорядился глава кабмина.

К числу таких ведомств, конечно же, относится МЧС. Многие его сотрудники уже не первый день работают на черноморском побережье для устранения последствий крушения двух танкеров с мазутом. Масштаб происшествия заставил власти отнести его к чрезвычайной ситуации федерального уровня.

"Там нужно сделать все, чтобы минимизировать негативное влияние на людей и природу", - указал Мишустин.

Будет выделено почти 580 миллионов рублей для строительства лечебных учреждений в двух регионах - в Курской области и Коми.

На заседании председатель правительства сообщил о ряде принятых решений. По поручению президента продлена еще на шесть лет программа социально-экономического развития Кемеровской области. Из федерального бюджета на ее мероприятия выделят около 30 млрд рублей.

"А общий объем финансирования с учетом всех источников, включая внебюджетные вложения, должен превысить 80 млрд", - отметил премьер.

В продолжение модернизации первичного звена здравоохранения правительство направит почти 580 млн рублей для строительства лечебных учреждений в двух регионах. Большая часть - почти 420 млн - предназначена для новой многопрофильной детской клинической больницы в Курской области. Оставшиеся средства предназначены для софинансирования проекта инфекционной больницы в Республике Коми, прежде всего на авансирование закупки габаритного медоборудования.

"Важно до конца года обеспечить заключение соглашений с правительствами Курской области и Республики Коми о предоставлении субсидий и внимательно следить, чтобы все планы исполнялись в срок", - обратился Михаил Мишустин к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Не останавливает правительство поток средств для дорожного строительства. Свыше одного миллиарда рублей планируется направить на строительство обхода пяти населенных пунктов на маршруте между Казанью и Екатеринбургом. И еще 1,5 млрд будет вложено в проект дороги в объезд Орла.

Новые стимулы для развития правительство приготовило отрасли отечественной электроники.

"С 1 января распространим преференции по уплате налога на прибыль на предприятия, которые выпускают оборудование для производства электронных компонентов. Сейчас ставка для них снизится в три раза и составит 8 процентов", - заявил глава кабинета министров.

Речь, в частности, идет о станках для обработки материалов, аппаратуре для выращивания полупроводниковых кристаллов и их дальнейшего формирования, для компоновки микросхем, плат, а также для сборки готовых приборов. Налоговая льгота будет действовать в течение следующих трех лет.

Официально

Глава правительства распорядился направить дополнительно свыше 2,9 млрд рублей на оказание гражданам специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Решение позволит сохранить доступность такого вида лечения в федеральных медучреждениях в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. В России по ОМС оказывается более 80 различных видов высокотехнологичной медицинской помощи, связанных в том числе с лечением сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний.

Между тем

Михаил Мишустин продлил до конца 2025 года эксперимент по упрощенной выдаче лицензий и разрешений. Механизм проходит проверку в рамках реформы лицензионно-разрешительной деятельности. С момента старта проекта ведомства сократили срок выдачи разрешений в два раза - в среднем с 43 до 20 рабочих дней. В два раза сократилось количество документов, которые подаются в госорганы для получения разрешений, - в среднем с восьми до четырех. Эксперимент постепенно расширяется. Так, в 2025 году не менее чем 50 видов разрешений будет отобрано для перевода в проактивный формат их продления и выдачи. Еще не менее 50 видов разрешительной деятельности переведут на комплексный формат выдачи разрешений - предприниматели будут подавать одно заявление, а получать сразу пакет разрешений.