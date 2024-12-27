Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова процитировала поэта Владимира Маяковского, говоря о террористическом режиме украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом она написала, высказываясь о недавнем теракте в Магдебурге (ФРГ), где произошел теракт на рождественской ярмарке. Она подчеркнула, что Германию и США не раз прудпреждали об экстремистских взглядах исполнителя, но те не послушали. Примерно в этом же контексте Захарова упоминает Зеленского, подытоживая цитатой Маяковского, что терроризм со стороны Украины «значит кому-то нужен», несмотря на предупреждения РФ.

«Хотя, судя по тому, сколь рьяно западные страны спонсируют террористский режим Зеленского, как сказал Владимир Владимирович [в стихотворении „Послушайте“], „значит, это кому-нибудь нужно“», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.

Она это написала в контексте недавнего теракта, который произошел в Германии.

Представитель российского ведомства напомнила, что Саудовская Аравия направляла ноту протеста в адрес ФРГ и США о переезде исполнителя теракта Талеба Аль-Абдулмохсена, который, по словам властей страны, имеет экстремистские наклонности. Далее Захарова вспомнила о другом случае, когда в 2013 году на Бостонском марафоне произошел двойной теракт. И тогда именно Россия была из тех, кто предупреждал США о теракте. Однако РФ проигнорировали. Также, как сейчас игнорируют слова Москвы о «террористическом режиме» Владимира Зеленского, подытожила Мария Захарова.

В Магдебурге, 20 декабря, на городской рожденственской ярмарке произошел теракт. Тогда бывший житель Саудовской Аравии Талеб Аль-Абдулмохсен на полной скорости въехал на автомобиле в толпу мирных жителей. Пятеро погибли, свыше 200 человек были ранены.

Ранее украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за теракт, в котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает The New York Times. Ранее тот погиб во время подстроенного взрыва. Также периодически Украина атакует российские объекты при помощи беспилотников.