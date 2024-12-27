Захарова прокомментировала отмену «Лебединого озера» и «Щелкунчика» в Швеции
Отменой балетных постановок «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» власти Швеции лишают своих граждан возможности приобщиться к эталонным образцам русского балета. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что шведские концертные площадки отменили «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» из-за «связей компании-организатора этих спектаклей с Россией».
Комментируя это, Захарова указала, что власти Швеции еще в октябре 2022 года выдали предписание местным учреждением прекратить любые контакты с российскими и белорусскими государственными структурами по вопросам взаимодействия в области культуры. Теперь же, по ее словам, на эту «скользкую дорожку отмены всего русского» встали и частные коммерческие концертные площадки.
«Отвечающие за принятие подобных решений власть предержащие в Стокгольме не понимают простой истины: это не они отменяют великое русское искусство, представляющее собой неотъемлемую часть всемирного культурного наследия, но, отказывая, как в данном случае, шведским гражданам в возможности приобщиться к эталонным образцам русского балета, сами удаляют Шведское королевство с карты наиболее значимых и актуальных событий в мире культуры и искусства», — заключила Захарова.